Prefeitos de Osasco, Barueri e região vão pedir comércio aberto nos fins de semana

Os prefeitos de Osasco, Barueri, Carapicuíba e mais oito cidades que integram o Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste) devem pedir ao governo do estado a liberação para o funcionamento do comércio em geral nos fins de semana mantendo as restrições impostas pela fase Laranja do Plano São Paulo de retomada econômica em meio à pandemia de covid-19.

Nesta segunda-feira (25), os prefeitos da região se reuniram para discutir a determinação do governo do estado que colocou toda a Grande São Paulo na fase Vermelha após às 20h nos dias úteis e integralmente nos fins de semana e feriados, o que barra o funcionamento de estabelecimentos como shoppings, bares e restaurantes nestes dias e horários, permitindo apenas o comércio considerado essencial, como supermercados, padarias e farmácias.

Na fase Laranja, que vale nos dias úteis até às 20h, o comércio em geral pode funcionar seguindo determinações e limitações contra a disseminação da covid-19.

Anunciada na sexta-feira (22), a determinação do governador João Doria (PSDB) gerou protestos de empresários da região. “Fechar bares e restaurantes a noite e aos finais de semana só vai aumentar a aglomeração nas festas em residências, nas baladas clandestinas e pontos de encontro de jovens que não são fiscalizados pelo poder público”, declarou, em nota, a direção do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (SinHoRes) Osasco – Alphaville e Região. “Bares e restaurantes são locais seguros que atuam com respeito a todas as recomendações sanitárias e de distanciamento”.

Os prefeitos das 11 cidades da região que fazem parte do Cioeste decidiram solicitar “estudo técnico para manter a região na fase Laranja aos finais de semana também”, afirmou o prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos). “Com isso, continuam as restrições, protegemos a vida e o emprego das pessoas”, completou.

Na reunião desta segunda os chefes do Executivo da região definiram ainda 1º de março como data prevista para a retomada das aulas presenciais. A data foi definida porque “segundo o Plano Nacional de Imunização, todos do grupo prioritário de risco já estarão imunizados” contra a covid-19, explicou Igor Soares.

As definições da reunião de prefeitos e representes municipais nesta segunda-feira estão previstas para todas as 11 cidades que fazem parte do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste): Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Vargem Grande Paulista, Cajamar e Araçariguama.