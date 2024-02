Semana do Cinema tem ingressos a R$ 12 em Osasco e região

A primeira ‘Semana do Cinema’ deste ano começa na quinta-feira (22) e vai até a próxima quarta (28), com ingressos por R$ 12 nas telonas do Cinemark, Cinépolis, Kinoplex e outras redes. Além dos ingressos com preço único para filmes em 2D, os combos com pipoca e refrigerante também terão valores promocionais.

publicidade

Entre os filmes em cartaz estão as estreias “Madame Teia” e “Bob Marley: One Love”, além de “Ferrari”, que chega às telonas na quinta. O público também pode assistir à “Zona de Interesse”, “Pobres Criaturas”, “Anatomia de uma Queda”, “O Menino e a Garça”, “A Cor Púrpura” e “Vidas Passadas” com o valor promocional.

Para conferir os horários das sessões e os preços especiais que os exibidores prepararam para os combos, basta acessar os sites de vendas de ingresso ou diretamente no portal de cada cinema participante.

Movimentação nos cinemas

publicidade

Um levantamento feito pela Agência Nacional de Cinema (Ancine) apontou que houve um aumento de 17% no número de pessoas nas salas em 2023, em comparação com 2022. “Vamos movimentar as salas de todo o país e garantir ainda mais oportunidades de entretenimento para todos os brasileiros”, afirma Marcos Barros, presidente da ABRAPLEX.

No ano passado, mais de 10 milhões de pessoas participaram da ação promovida pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex).