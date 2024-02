Distribuição de cachorro-quente no Calçadão de Osasco será no sábado, 24

Os 62 anos de emancipação político-administrativa de Osasco são celebrados neste mês de fevereiro com uma programação recheada de atrações para a população. Dentre elas, está a produção e distribuição do maior cachorro-quente do Brasil, que será neste sábado (24), no Calçadão da Antonio Agu, a partir do meio-dia.

Os números impressionam: para o dogão de 62 metros e os demais 6 mil lanches individuais, serão utilizados 8,5 mil salsichas, 500 kg de purê, 45 kg de batata palha, 32 litros de ketchup, 32 litros de mostarda e 150 kg de queijo ralado.

Apenas para o cachorro-quente gigante, serão 62 metros de pão, sendo 4 unidades de 10 metros cada e outros dois de 11 metros, 2,5 mil salsichas, 200 kg de purê de batatas, 15 kg de batata palha, 12 litros de ketchup, 12 litros de mostarda e 50 kg de queijo ralado.

Osasco já conquistou dois títulos em 2023, certificados pela empresa Ranking Brasil: o maior cachorro-quente contínuo do Brasil e a maior distribuição de cachorro-quente. Agora, em 2024, a cidade busca superar essas marcas com um dogão ainda maior.

A programação dos 62 anos de Osasco conta também com shows de Ana Castela, É o Tchan e Os Paralamas do Sucesso. Também foram realizadas cerimônia de hasteamento e missa na Catedral de Santo Antônio.