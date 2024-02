Aniversário de Osasco também terá shows de Ana Castela e É o Tchan

O prefeito Rogério Lins (Podemos) anunciou, na noite desta quinta-feira (15), que Osasco receberá shows da cantora Ana Castela e do É o Tchan. O estádio do Rochdale será o palco das apresentações, que serão realizadas no dia 16 de março.

publicidade

As atrações fazem parte da programação especial dos 62 anos de emancipação político-administrativa de Osasco, comemorados neste mês de fevereiro, dia 19. Lins disse que será divulgada a partir do dia 28 de fevereiro como será feita a troca de ingressos para o show.

Em ascensão na música sertaneja, a jovem boiadeira Ana Castela, de 20 anos, tem no repertório hits como “Nosso Quadro”, “Pipoco”, “Solteiro Forçado”, “Roça em Mim” e “Canudinho” parte com Gusttavo Lima.

publicidade

Já o É o Tchan deve embalar o público com canções que marcaram os anos 90, como “Na Boquinha da Garrafa”, “Pau que Nasce Torto” e “A Nova loira do Tchan”.

A programação do aniversário de Osasco também conta com show de Os Paralamas do Sucesso, distribuição de cachorro-quente no Calçadão da Antonio Agú e missa especial na Catedral de Santo Antônio.