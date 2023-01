Senac Osasco oferece bolsas de estudo para cursos livres

O Senac Osasco está com 3 mil vagas abertas para bolsas de estudo em cursos livres de qualificação profissional no início deste ano. As bolsas são ofertadas para cursos nas áreas de beleza e estética, gestão e negócios, saúde, bem-estar, comunicação e marketing, entre outras.

publicidade

Os cursos que estão com inscrições abertas, bolsas de estudo disponíveis e que começam já nas primeiras semanas de fevereiro são: Auxiliar de Operações em Logística, Técnico em Administração, Atendente de Lanchonete e Salgadeiro, Comunicação Assertiva nas Organizações, Excel 2019, Podologia Geriátrica e Direito Digital em Comércio Eletrônico.

As bolsas de estudo são concedidas por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), mediante análise do perfil socioeconômico do candidato e por ordem de inscrição. “O PSG é uma oportunidade para aperfeiçoar o lado pessoal e profissional, além da possibilidade de recolocação no mercado de trabalho. As vagas oferecidas gratuitamente já mudaram a vida de muitos alunos”, afirma o gerente do Senac Osasco, Vinicius Victor Barbosa.

publicidade

A instituição oferece toda a infraestrutura necessária à aprendizagem durante todo o período dos cursos, incluindo material didático para as aulas práticas.

Os detalhes dos cursos livres e técnicos podem ser conferidos no site do Senac Osasco, onde os interessados podem se inscrever.

publicidade

SERVIÇO

Bolsas de estudo em cursos livres no Senac Osasco

Endereço: Rua Dante Batiston, 248 – Centro

Inscrições e mais informações: Senac – Unidade Osasco