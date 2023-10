Senai Barueri abre inscrições para curso técnico gratuito de processos gráficos

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de processos gráficos oferecido pelo Senai “José Ephim Mindlin”, de Barueri. Os interessados têm até o dia 6 para se inscrever.

Para fazer a inscrição pelo site oficial, basta preencher o cadastro e gerar senha de acesso. Os candidatos para as vagas matutinas deverão ter concluído o 1º ano do ensino médio ou o concluírem até a data do início das aulas. Já os inscritos para o período noturno deverão ter concluído o ensino médio.

A taxa de inscrição é de R$ 40 e a prova do processo seletivo será no dia 26 de novembro, às 8h. O curso profissionalizante é gratuito, não há cobrança de mensalidades.

Sobre o curso

O curso técnico em Processos Gráficos prepara o profissional para o desenvolvimento, a confecção, a edição, a impressão e a reprodução de produtos gráficos. A carga horária tem a duração de 1.200 horas ao longo de três semestres.

A divulgação dos resultados será no dia 11 de janeiro de 2024, às 14h. O Senai José Ephim Mindlin fica na Alameda Waghi Salles Nemer, 124, Centro de Barueri. Mais informações pelas redes sociais do Senai, no Instagram e no Facebook, ou ligue para (11) 4199-1930.

