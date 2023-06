Senai Barueri oferece seis cursos gratuitos

publicidade

O Senai Barueri “José Ephim Mindlin” está oferecendo seis cursos gratuitos por meio de bolsas de estudo. As vagas são limitadas e as matrículas devem ser feitas pessoalmente, por ordem de chegada, na sede da escola (Alameda Wagih Sales Nemer, 124, Centro).

horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h30, e aos sábados, das 7h30 às 11h30. Não há uma data limite, as inscrições serão aceitas enquanto houver vagas disponíveis.

Os documentos necessários para a matrícula incluem RG, CPF, comprovante de endereço e histórico escolar. Menores de idade devem estar acompanhados de um responsável durante o processo de matrícula.

Mais detalhes sobre os cursos oferecidos pode ser obtidos nesse link.

Cursos, duração e requisitos



1 – Reparação em instalações elétricas (80h)

Duração: 17/06 a 28/08/2023

Requisitos:

– O aluno deverá, no início do curso, ter no mínimo 16 anos de idade e completado a 7ª série/ano do Ensino Fundamental;

– Ter concluído o curso de qualificação profissional na área elétrica ou comprovar conhecimentos e experiências anteriores referentes a essa qualificação, adquiridos em outros cursos, no trabalho ou em outros meios informais.

2 – Eletricista Instalador Residencial (160h).

Duração: 20/06 a 19/09/2023

Requisitos:

– O aluno deverá, no início do curso, ter no mínimo 18 anos de idade e completado a 4ª série/ano do Ensino Fundamental.

3 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade – NR10 (40h)

Duração: 22/06 a 07/07/2023

Requisitos:

– O aluno deverá, no início do curso, ter no mínimo 18 anos de idade e completado a 4ª série/ano do Ensino Fundamental;

– Ter conhecimentos ou concluído curso na área de Eletricidade.

4 – Implantação de Serviços em Nuvem – Microsoft AZ-900 (40h)

Duração: 29/07 a 26/08/2023

Requisitos:

– O aluno deverá, no início do curso, ter no mínimo 14 anos de idade e concluído o Ensino Fundamental.

– Conhecimentos em informática básica.

5 – Operador de logística (160h)

Duração: 02/08 a 16/11/2023

Requisitos:

– O aluno deverá, no início do curso, ter no mínimo 16 anos de idade e concluído o Ensino Fundamental.

6 – CCNA V7 – Introduction To Networks (72h)

Requisitos:

– O aluno deverá, no início do curso, ter no mínimo 14 anos de idade e concluído o Ensino Fundamental.

– Comprovar conhecimentos referentes à Informática Básica, adquiridos em outros cursos, no trabalho ou em outros meios informais.

Para saber mais sobre o curso de CCNA VT – Introduction To Networks, acesse AQUI.