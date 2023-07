Senai de Santana de Parnaíba abre inscrições para curso gratuito de Auxiliar de Vendas e Marketing

O Senai Suzana Dias, em Santana de Parnaíba, está com inscrições abertas para o Curso Auxiliar de Vendas e Marketing. O curso é presencial e gratuito, sendo ofertado na modalidade Bolsas de Estudo.

publicidade

A previsão de início do curso é na segunda-feira (10), e as aulas serão de segunda a quinta-feira, no período da tarde.

As matrículas são presenciais na Escola SENAI “Suzana Dias” e os interessados precisam compareçer com RG, CPF, comprovante de residência e Histórico Escolar do Ensino Fundamental.

publicidade

Mais informações podem ser obtidas pelo whatsapp (11) 4156-9350.

O Senai Suzana Dias fica na Avenida Tenente Marques, 5300, Jardim do Luar, Fazendinha.