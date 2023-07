Uma das comédias do teatro mais aclamada pelo público, Hermanoteu na Terra de Godah chega a Barueri no dia 16 em única apresentação no Teatro Municipal de Barueri (Rua Ministro Rafael de Barros Monteiro, 255, Jardim dos Camargos). A Cia. de comédia Os Melhores do Mundo está em turnê comemorativa com o espetáculo, que completa 25 anos em 2023.

A cena de Hermanoteu e Isaac nos portões do Egito, anunciando o momento universalmente conhecido em que Moisés abre o Mar Vermelho é um verdadeiro sucesso na internet.

A comédia já foi apresentada em Portugal e nos EUA e replicada dezenas de vezes por montagens amadoras em todo o país e no exterior.

Criada em 1995, a sátira aos antigos filmes sobre o Antigo Testamento se utiliza de notórios fatos e personagens históricos para fazer humor com o dia a dia da nossa realidade.

Os ingressos estão à venda em IngressoDigital.com.