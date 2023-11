Senai oferece 80 vagas em dois cursos gratuitos de logística a moradores de Carapicuíba

O Senai, em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba, oferece 80 vagas para dois cursos profissionalizantes gratuitos na área de logística. Os cursos são oferecidos a pessoas com idade a partir de 16 anos.

São duas modalidades disponíveis:

Controle de produção – com exigência de curso prévio de programador de produção ou experiência de seis meses na área

– com exigência de curso prévio de programador de produção ou experiência de seis meses na área Controle de suprimentos – com exigência de curso de auxiliar de suprimentos ou experiência de seis meses na área.

O requisito mínimo é ter ensino fundamental completo e residir em Carapicuíba.

As aulas serão presenciais e ministradas no Polo Univesp, localizado dentro do Plaza Shopping Carapicuíba, com um total de 60 horas de conteúdo e início previsto para 28 de novembro.

As pré-inscrições podem ser realizadas até sexta-feira (10), no link: https://abrir.link/7f4aI.

