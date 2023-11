Osasco terá Mega Feirão do Emprego com mais de 5 mil vagas dia 17

Osasco terá Mega Feirão do Emprego com mais de 5 mil vagas...

No dia 17, a Prefeitura de Osasco realiza o Emprega OZ, mega feirão do emprego com mais de 5 mil vagas.

Os interessados em participar devem procurar uma das unidades do Portal do Trabalhador (Rua Fiorino Beltramo, 300, Centro; Av. Sarah Veloso, 106, Jd. Santo Antonio; Av. Presidente Costa e Silva, 372, Helena Maria) entre 9 e 14 de novembro, das 9h às 15h, para fazer ou atualizar o cadastro e retirar uma carta de encaminhamento para participar do processo seletivo do dia 17.

O Portal vai analisar cada currículo e encaminhar os candidatos para a entrevista mais adequada no Feirão.

Dentre as 5 mil vagas, há cargos nas áreas de metalúrgica, comércio, serviços e logística, entre outros, com salários que variam de R$ 1.690,00 a R$6.700,00.

O Feirão também oferecerá vagas para jovens aprendizes, pessoas sem experiência e 400 vagas para pessoas com deficiência (essas com atendimento exclusivo).

Os níveis de escolaridade das vagas abertas para esse Feirão vão do fundamental ao superior em Engenharia Eletrônica.

O Emprega Oz conta com o apoio da Faculdade Anhanguera, onde a ação será realizada no dia 17 (Av. dos Autonomistas, 1325 – Vila Campesina).