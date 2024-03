Senhores do Samba agitam feira de gastronomia e brechó de Jandira no...

A Feira de Gastronomia, Artesanato e Brechó de Jandira deste sábado (30) contará com uma apresentação ao vivo do “Projeto Senhores do Samba”. O evento começa às 14h, na Praça Aniello Gragnano, Centro.

Na feira, o público encontra variedade gastronômica com opções para todos os paladares, além de moda sustentável, com roupas e acessórios personalizados.

SERVIÇO

Feira de Gastronomia, Artesanato e Brechó de Jandira

Quando: sábado, 30/03

Onde: Praça Aniello Gragnano, Centro