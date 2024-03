Vagas de cozinheiro, analista de negócios e outras na Casa do Trabalhador de Barueri

Vagas de cozinheiro, analista de negócios e outras na Casa do Trabalhador...

A Casa do Trabalhador de Barueri disponibiliza nesta semana 10 vagas de emprego em diversas funções, todas com carteira assinada. Os salários variam entre R$ 1.654 e R$ 2.300, de acordo com o cargo.

As oportunidades são para: cozinheiro geral, analista de negócios, assistente administrativo, assistente de vendas, atendente de lojas, auxiliar de linha de produção, auxiliar de manutenção, consultor de vendas e vendedor.

Os interessados podem acessar as vagas pelo sistema Emprega Brasil ou via aplicativo Sine Fácil, cujo primeiro acesso exige um QR code fornecido pela Casa do Trabalhador (avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Jardim São Pedro).

As cartas de encaminhamento são limitadas e disponibilizadas tanto pelo Sine Fácil quanto pela Casa do Trabalhador de Barueri.