Sequestro relâmpago iniciado em SP termina com colisão em posto em Osasco e taxista baleado

Sequestro relâmpago iniciado em SP termina com colisão em posto em Osasco...

Um sequestro-relâmpago iniciado em Pinheiros, São Paulo, terminou com um taxista baleado e uma colisão com um carro que abastecia em um posto de combustíveis na avenida Presidente Kennedy, em Osasco.

O taxista foi rendido por volta das 21h de ontem (26) por uma dupla de assaltantes. Os criminosos percorreram cerca de 8 quilômetros com a vítima, até que o taxista reagiu, começou a lutar com um dos criminosos e acabou levando dois tiros no rosto.

Com a reação da vítima, o assaltante que dirigia perdeu o controle do carro e bateu em um veículo que abastecia em um posto de combustíveis na avenida Presidente Kennedy, Osasco.

Um policial da Rota estava no posto, percebeu a ação e abordou a dupla. Um Guarda Civil Municipal também estava no local e socorreu o taxista, que foi encaminhado para o hospital. Apesar dos tiros, ele deve receber alta ainda hoje.

Um dos assaltantes, de 18 anos, já tem passagem pela polícia por crime de roubo e era foragido. O outro, de 17 anos, que estava com o taxista no banco de trás do carro, foi quem disparou.

Com informações da TV Globo