Sesi inaugura nova escola em Osasco na sexta-feira (24)

Na sexta-feira (24), o Serviço Social da Indústria (Sesi) inaugura nova escola em Osasco, no Jardim Piratininga, em evento com a presença de Paulo Skaf, presidente da Fiesp, Ciesp, Sesi-SP e Senai-SP.

De acordo com o Sesi, a nova escola recebeu R$ 133 milhões em investimento e a estrutura tem quatro andares com 36 salas de aulas, laboratórios de química, de física, de informática educacional, de mídias e tecnologia e de ciências e tecnologia, FabLab e refeitório com cozinha. A unidade atende 1.524 alunos, distribuídos entre ensino fundamental e médio.

No evento em Osasco, Skaf vai assinar convênio de formação esportiva do Programa Sesi Atleta do Futuro, que beneficiará 540 alunos com a prática das modalidades atletismo, kickboxing, futebol e voleibol. Também haverá a formalização da parceria entre o Sesi Osasco e a Poli Rugby, que atenderá 150 crianças e adolescentes com a prática da modalidade esportiva.

Ao lado do presidente da Fiesp estarão o nadador do Sesi-SP Matheus Gonche, integrante da seleção brasileira nas categorias juvenil e júnior e o técnico Fernando Vanzella, que comanda a natação do Sesi-SP desde 2012 e à frente da seleção brasileira desde 1999.

