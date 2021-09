Vendedora da Havan tatua símbolo da empresa na perna e viraliza

Uma vendedora da Havan viralizou nas redes sociais após tatuar símbolos da rede em uma de suas pernas. Ela diz que fez a homenagem por ser muito fã do dono da empresa, Luciano Hang, e por gratidão.

Paula Luize, que trabalha no setor de eletrodomésticos de uma loja da Havan em Rondonópolis, no Mato Grosso, tatuou primeiro a estátua da Liberdade, cuja rede tem como marca registrada a instalação de réplicas em frente às unidades, e depois um H, letra inicial da rede.

“Sou muito fã do meu patrão Luciano Hang. Estive na presença dele duas vezes. Acho ele de uma energia contagiante, alto astral. Muito simpático, humilde e age numa simplicidade total. Trata a gente com o maior carinho e atenção”, afirmou Paula, ao portal “Olhar Direto”.

“Muitos dizem: ‘ah se você um dia sair de lá, vai ficar com a marca na pele’. Mas para mim não importa, porque fiz por amor, por gratidão. E tudo que a Havan tem me proporcionado na vida vou levar para sempre no coração”, continuou.

A rede chegou à região em abril, com uma loja inaugurada em Osasco. A inauguração teve direito até a “Dancinha do Carpinteiro” com Luciano Hang, Patrícia Abravanel e o prefeito de Osasco, Rogério Lins, embalados pelo humorista Tirulipa.