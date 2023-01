SESI Osasco promove workshop gratuito de imersão em Jazz Dance

O SESI Osasco realiza entre os dias 6 e 10 de fevereiro a 2ª edição da Imersão em Jazz Dance, uma semana de workshops gratuitos para jovens. A iniciativa tem o objetivo de explorar as diferentes vertentes do Jazz, como Jazz Dance, Jazz Lírico, Jazz Musical e Jazz Funk.

As inscrições estarão abertas a partir do dia 30 de janeiro e poderão ser realizadas pelo preenchimento do formulário online que será disponibilizado no site osasco.sesisp.org.br no mesmo dia.

Durante a semana, serão trabalhados elementos técnicos específicos de cada categoria, entendendo a diferenciação das vertentes e se aprofundando na compreensão do universo da modalidade Jazz.

Ao final do curso, os alunos participantes que acompanharem as atividades realizadas durante toda a semana receberão um certificado de participação.

A atividade será dividida em duas turmas:

– 6 a 10 de fevereiro, das 14h às 16h: turma de 12 aos 15 anos.

– 6 a 10 de fevereiro, das 19h às 20h: turma a partir dos 15 anos de idade.

As vagas são limitadas. Após o preenchimento de todas as vagas, os demais inscritos aguardam em uma lista de espera. Mais informações podem ser solicitadas pelo telefone (11) 3602-6200 ou via Whatsapp (11) 93440-6671.

O Sesi Osasco fica na Rua Calixto Barbieri, 23, Jardim Piratininga, Osasco.