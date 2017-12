SESI Osasco recebe Quinteto de Fagotes nesta sexta-feira

No dia 15 de dezembro, sexta, às 20h, o SESI Osasco recebe o concerto erudito Quinteto de Fagotes. Com um repertório que percorre do barroco à música clássica, com arranjos exclusivos desse estilo, os instrumentistas enaltecem e difundem o som do fagote, com composições de músicos como Heitor Villa-Lobos e Francisco Mignone. Os ingressos gratuitos podem ser reservados pelo sistema Meu SESI em www.sesisp.org.br/meu-sesi.

Trazendo uma sonoridade marcante e a identidade do fagote, o instrumento de madeira mais grave da família de sopros, o concerto apresenta um repertório de composições versáteis e contemporâneas, resultado também do quinteto de músicos de escolas eruditas, como a brasileira, a italiana e a alemã.

Formado em 2011, o Quinteto de Fagotes é composto por instrumentistas da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp).

Ficha Técnica

Fagote: Alexandre Silvério, Francisco Formiga, Filipe de Castro, José Arion Linhares | Contrafagote: Romeu Rabelo

Repertório:

Divertimento – Allan Stephenson

Tango – Astor Piazzola

3 Tangos – Astor Piazzola

Donna Lee – Charlie Parker

In a Sentimental Mood – Duke Ellington

Take The A Train – Duke Ellington

Quatro Miniaturas – Francisco Mignone

36 Song – George Gershwin

Chorinho Pra Ele – Hermeto Paschoal

Choro 5 – Heitor Villa Lobos

Prelude e Fugue – Johann Sebastian Bach

Naima – John Coltrane

West Side Story – Leonard Bernstein

4 Piezas espanolas – Manuel de Falla

Concerto Le Phoenix – Michel Correte

Take Five – Paul Desmond

My Favorite Things – Richard Rodgers

Scherzo Humoristique – Sergei Prokofiev

Carinhoso – Pixinguinha

Orfeu Da Conceição – Tom Jobim

SERVIÇO:

Quinteto de Fagotes

Local: SESI Osasco – Rua Calixto, Barbieri, 280 – Jd. Piratininga, Osasco/SP

Datas e horários: 15 de dezembro, sexta, 20h

Capacidade: 217 lugares 02 para cadeirantes

Duração: 60 minutos

Classificação indicativa: Livre

Gênero: Música Erudita

Informações: (11) 3602-6200

Entrada gratuita – Reservas antecipadas pelo Meu SESI (www.sesisp.org.br/meu-sesi). Os ingressos serão distribuídos 01 hora antes do início do espetáculo.