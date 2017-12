Com 2 mil vagas em Osasco e região, Etecs têm inscrições prorrogadas

Foram prorrogadas as inscrições para o primeiro semestre de 2018 do Vestibulinho das Etecs. Interessados em ingressar em uma das Escolas Técnicas Estaduais têm até sexta-feira, 15, às 15h, para se inscrever no processo seletivo.

São 2.040 vagas oferecidas na região: 760 em Osasco, 320 em Santana de Parnaíba, 280 em Carapicuíba, 240 em Jandira, 240 em Barueri, 160 em Cotia e 80 em Itapevi.

No total, o vestibulinho oferece 78 mil vagas para o Ensino Médio Regular, Médio com Qualificação Profissional, Técnico, Técnico Integrado, Médio com Habilitação Técnica Profissional e Especialização Técnica.

As inscrições podem ser feitas no site (http://www.vestibulinhoetec.com.br/home/). A taxa de inscrição é de R$ 27,80.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades) e pela Internet.