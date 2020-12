Sessão da Tarde de hoje (09/12) exibe Somos Todos Iguais na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (09/12) vai exibir o filme Somos Todos Iguais na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 15h, logo após “Jornal Hoje”.

Sessão da Tarde de hoje (09/12) – Somos Todos Iguais

Sinopse: Deborah Hall é uma mulher religiosa que esta lutando contra um grave câncer. Casada com Ron, um negociante de arte reconhecido internacionalmente, ela insiste para que o marido se aproxime de Denver, um perigoso mendigo com um passado de sofrimento e exploração.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Same Kind of Different as Me

Elenco: Djimon Hounsou, Greg Kinnear, Jon Voight, Renée Zellweger

Dubladores: Ron Hall: Alexandre Marconato/ Debbie Hall: Angelica Santos/ Denver Moore: Francisco

Junior/ Earl: Luiz Carlos de Moraes/ Regan: Gabriela Milani/ Tommye: Rosa Maria Baroli/ Julio: Mauro Ramos

Direção: Michael Carney

Nacionalidade: Americana

Gênero: Drama

