Casal deixava crianças sozinhas em casa para traficar drogas em Cotia

Um casal que deixava duas crianças em estado de abandono em casa para traficar drogas foi preso pela Guarda Civil Municipal de Cotia na noite de segunda-feira (30).

publicidade

Por volta das 23h, na área central de Caucaia do Alto, GCMs em patrulhamento suspeitaram dos ocupantes de um veículo Santana. O motorista freou bruscamente ao avistar a viatura e apagou os faróis.

Os guardas abordaram os ocupantes do carro, um casal. A mulher estava no banco do passageiro e, ao descer do veículo, foi flagrada pelos guardas jogando no chão um saco plástico com diversos pinos de cocaína e pedras de crack.

publicidade

Eles admitiram o tráfico de drogas e afirmaram que havia mais entorpecentes na casa deles. No imóvel, os GCMs encontraram duas crianças, uma de 9 e outra de 4 anos, em péssimas condições, segundo a Guarda. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso e as crianças ficaram sob os cuidados de uma tia, irmã da mãe.

O casal foi encaminhado à Cadeia Pública de Cotia. No total, foram apreendidos na ocorrência 216 pinos de cocaína, 346 papelotes de maconha, 1.090 pedras de crack e R$ 228,00 em dinheiro, além do veículo, que está com a documentação irregular.