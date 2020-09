Sessão da Tarde de hoje (18/09) exibe “A Lenda Do Tesouro Perdido – Livro Dos Segredos” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (18/09) vai exibir o filme “A Lenda Do Tesouro Perdido – Livro Dos Segredos” na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 15h, logo após “Jornal Hoje”, que é apresentado por Maria Júlia Coutinho.

Sessão da Tarde de hoje (17/09) – “A Lenda Do Tesouro Perdido – Livro Dos Segredos”

Sinopse: Quando uma página perdida do diário do assassino de Abraham Lincoln reaparece, um antepassado de Ben Gates torna-se o principal suspeito de conspirar contra o presidente americano. Querendo provar a inocência do parente, Ben reúne mais uma vez sua equipe e segue uma série de pistas, que os leva em uma caça ao tesouro por vários países.

Mais informações:

Título original: National Treasure 2: The Book of Secrets

Elenco: Nicolas Cage, Jon Voight, Harvey Keitel, Ed Harris, Diane Kruger, Justin Bartha

Direção: Jon Turteltaub

Nacionalidade: Americana

Gênero: Aventura