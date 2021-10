Sessão da Tarde hoje (08/10): Fora Do Rumo é atração na Globo nesta sexta-feira

A Sessão da Tarde de hoje (08/10) na Globo tem como atração o filme Fora Do Rumo. O longa será exibido a partir das 15h, logo após o Jornal Hoje.

Sessão da Tarde de hoje (08/10, sexta-feira): Fora Do Rumo

Sinopse: Bennie Chan é um detetive de Hong Kong que, inconformado com a morte de seu parceiro, faz de tudo para encontrar o responsável pelo crime. As coisas se complicam quando a jovem que ele criou como filha acaba sequestrada pelos criminosos. Para recuperá-la e desmascarar a gangue, Chan aceita se juntar com um atrapalhado e inescrupuloso apostador norte-americano, Connor Watts.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Skiptrace

Elenco: Fan Bingbing; Jackie Chan; Johnny Knoxville; Eric Tsang

Dubladores: Connor: Alexandre Moreno/ Bennie: Márcio Simões/ Samantha: Flávia Fontenelle/ Willie: Reginaldo Primo/ Leslie: Priscila Amorim

Direção: Renny Harlin

Nacionalidade: Chinesa; honconguesa; americana

Gênero: Ação