Prefeitura de Barueri cobra explicação de empresa por linguiça podre em cesta básica

A Prefeitura de Barueri informou que notificará a empresa responsável por entregar um pacote com linguiça mofada junto à cesta básica para uma servidora municipal. O caso repercutiu nas redes sociais após a filha da colaboradora reclamar do ocorrido.

A reclamação foi publicada no Facebook na terça-feira (5) e teve centenas de compartilhamentos. “Novamente minha mãe foi agraciada com uma linguiça temperada com PODRIDÃO na cesta básica da Prefeitura de Barueri”, disse a mulher. “Tem que reclamar sim! Imagina você trabalhar e na hora do seu patrão pagar ele te repassa 1 kg de carne podre?”, completou.

Nas fotos, é possível ver que o produto embalado a vácuo está dentro do prazo de validade, mas apresenta mofo em algumas partes. De acordo com a filha da servidora, que atua na área da Educação e não quis se identificar, essa não foi a primeira vez que teria recebido o produto mofado.

“Quando a Prefeitura mudou a cesta básica, passou a vir novos produtos. Antes, a linguiça vinha dentro da cesta e outras pessoas também começaram a falar sobre a linguiça mofada. Até que tiraram a linguiça da cesta e começaram a mandar em uma sacola, fora da caixa. Dessa forma conseguiriam fazer a triagem do que era podre ou não. Mesmo fora da caixa recebemos podre neste mês de novo”, explicou a filha da servidora.

Em nota enviada ao Visão Oeste, a Prefeitura de Barueri confirma que o item é entregue fora da cesta básica “justamente para que possa se assegurar das condições do produto no momento em que [o servidor] pega a cesta” e evitar situações como esta.

A administração municipal declara ainda que desconhecia o caso, mas que entrará em contato com a servidora da Educação. “Ela receberá uma nova cesta básica e a empresa responsável será notificada sobre o ocorrido”, conclui.