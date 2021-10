Vagas abertas para cursos gratuitos de confeitaria em Barueri

Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos de confeitaria oferecidos pela Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads).

Há vagas abertas para dois cursos: Confeitaria (bolos e tortas) e Confeitaria (cake design), destinados aos moradores de Barueri que tenham 18 anos ou mais. “Oferecer oportunidades para as famílias com os cursos de geração de renda tornou-se uma das prioridades da Sads”, destaca a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Adriana Bueno Molina.

Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de outubro, das 8h às 16h30, na sede da Secretaria (avenida 26 de Março, 1.159, no Jardim São Pedro). Todas as aulas serão ministradas também no prédio da Sads e seguem todos os protocolos contra a covid-19.

Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones (11) 4199-2801 ou (11) 4199-2800, ramais 199 ou 244.

