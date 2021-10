C&A tem mais de 70 vagas de emprego abertas em Barueri

A C&A, uma das maiores lojas de departamento do país, está com mais de 70 vagas de emprego abertas em Barueri. As oportunidades são para atuar nos departamentos Comercial, de Crédito, E-commerce, Finanças, Gente & Gestão, Governança Corporativa, Loja, Marketing, Operacional, Segurança da Informação e Tecnologia da Informação.

publicidade

A empresa busca por profissionais para os cargos de analista comercial, assistente de estilo, comprador (jeans feminino), gerente de planejamento comercial, gerente de produto feminino, coordenador de trade marketing, gerente de políticas de crédito e segurança do produto, analista de CRM, analista de engenharia de dados, designer de produto, analista contábil, analista tributário e analista de planejamento financeiro em Tech.

Também há oportunidades para analista de tesouraria, supervisor de vendas e serviços, coordenador de marketing, analista de relacionamento, analista de sistemas pleno, administrador de banco de dados, arquiteto de soluções, arquiteto de soluções (Full Stack, Java, .Net), assistente técnico de suporte, coordenador de sistemas, desenvolvedor Java, técnico suporte e especialista em arquitetura de soluções.

publicidade

Para a função de analista contábil a C&A exige que o interessado tenha ensino superior completo em Ciências Contábeis, conhecimento em rotinas de fechamento contábil e conciliações, vivência em companhia de capital aberto, Excel avançado e conhecimento sistema SAP e ferramentas de BI.

O cargo de gerente de planejamento comercial exige ensino superior completo em administração, engenharia ou economia, Excel avançado, perfil analítico, orientado a dados e números. Serão considerados diferenciais conhecimento em Power Bi e linguagem SQL e experiência no setor de varejo.

publicidade

Para o cargo de analista comercial é necessário ter ensino superior completo e Excel avançado. Conhecimento na área de calçados será considerado diferencial. Já para a função de analista de planejamento financeiro exige-se superior completo em Matemática, Engenharia ou semelhantes, vivência em planejamento financeiro, controladoria e projetos, experiência com ferramentas de dados, Excel avançado e inglês fluente.

Como se candidatar às vagas de emprego na C&A:

Os interessados em participar do processo de seleção devem acessar o site de vagas da empresa, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo.

Os salários não foram divulgados pela empresa. Já o pacote de benefícios inclui assistência médica e odontológica (titular e dependentes), bônus anual, estacionamento (local de trabalho em Alphaville, Barueri), uma folga no mês de aniversário, férias semestrais, além de descontos em compras na C&A.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL// Vagas abertas para cursos gratuitos de confeitaria em Barueri