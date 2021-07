Sessão da Tarde hoje (21/07) na Globo exibe Uma Razão Para Vencer

A Sessão da Tarde hoje (21/07) na Globo tem como atração Uma Razão Para Vencer. O filme será exibido a partir das 15h, logo após o Jornal Hoje.

Sessão da Tarde hoje (21/07, às 15h): Uma Razão Para Vencer

Sinopse: Um acidente de moto vitimiza uma jovem estudante e estrela do time de vôlei da escola. Próximo ao campeonato estadual, a treinadora Kathy tenta incentivar as outras alunas a participarem dos jogos. Desmotivadas, as meninas entram na competição e se surpreendem com o poder do trabalho em equipe.

Título Original: The Miracle Season

Elenco: Danika Yarosh;Erin Moriarty;Helen Hunt;Tiera Skovbye;William Hurt

Dubladores: Alfredo Martins;Cecilia Lemes;Flora Paulita;Gabriela Milani;Tarsila Amorim

Direção: Sean Mcnamara

Nacionalidade: Americana

Gênero: Drama