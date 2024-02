Sessão solene na Câmara Municipal comemora os 62 anos de Osasco

Osasco completou, na última segunda-feira (19), 62 anos de emancipação política-administrativa. Uma sessão solene realizada na noite de terça-feira (20), marcou a data, homenageando pessoas que se dedicaram para transformar um bairro de São Paulo em uma das mais importantes cidades do país.

Durante a solenidade, os homenageados relataram momentos únicos do processo de luta pela autonomia da cidade. Na ocasião, o destaque foi para os emancipadores, na figura de José Geraldo Setter, presidente de honra da Ordem dos Emancipadores de Osasco.

“Participei dos primeiros movimentos pela emancipação, inclusive dos plebiscitos. Nós nos organizávamos com um grupo de estudantes do Cinearte, do qual fui estudante da primeira turma. Lembro-me que Albertino de Souza, da Cobrasma, conclamou que os trabalhadores da fábrica também participassem da luta. E foi o que aconteceu. Muitas pessoas se uniram para que conquistássemos a emancipação e não foi nada fácil”, contou Setter.

O presidente da Câmara de Osasco, vereador Carmônio Bastos (Podemos), encerrou a solenidade homenageando a Ordem dos Emancipadores. “Em nome do senhor Setter, nosso muito obrigado, porque sem vocês nada disso estaria acontecendo”, ressaltou Carmônio, agradecendo também aos parlamentares por se esforçaram para fazer de Osasco uma cidade cada vez melhor.

O propositor da solenidade, através da Frente Parlamentar Nossa História, vereador Josias da Juco (PSD), destacou o papel das mulheres no processo de emancipação e construção da cidade de Osasco.

“As mulheres abrem mão de muitas coisas e, naquela época, imagino quantas coisas abriram mão para incentivar quem estava nas ruas lutando pela emancipação”, reforçou o parlamentar ao homenagear, especialmente, duas primeiras-damas presentes à sessão: Janete Sanazar e Ana Maria Rossi, esposas de Hirant Sanazar e Francisco Rossi, respectivamente.

Ana Maria Rossi, vice-prefeita, lembrou histórias da cidade desde quando ela tinha 14 anos e era operária na fábrica de fósforos Granada. Anos depois, tornou-se primeira-dama de Osasco, fato que ela afirma jamais ter sonhado. “Nós enfrentamos dificuldades, sim, mas nada do que enfrentou o Hirant Sanazar que não tinha nem sala”, disse Ana Maria Rossi, destacando o trabalho feito pelo primeiro prefeito da cidade.

Outros parlamentares usaram a Tribuna para prestar suas homenagens à cidade e aos emancipadores, além de contarem suas próprias histórias vividas em Osasco, como parlamentares ou não.

Deputado estadual e ex-vereador, Rogério Santos (MDB) salientou que a história deve ser registrada para não ser perdida e que muitas vezes o protagonismo é exercido por uma infinidade de pessoas. “Somos todos protagonistas, não temos coadjuvantes. Queremos, todos, ajudar a escrever a nossa história”, disse o deputado ao parabenizar os emancipadores.