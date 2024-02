Osasco vence o Fluminense, mantém vice-liderança e já se prepara para enfrentar o líder

O Osasco venceu o Fluminense nesta quarta-feira (21) por 3×1, fora de casa, em partida válida pela Superliga de Vôlei Feminino.

O time osasquense deu um ‘vacilada’ no terceiro set, mas conseguiu superar a equipe que tem a maior pontuadora do campeonato, a sérvia Uzelac.

As comandadas de Luizomar de Moura já pensam no próximo desafio, o maior dessa fase: vão enfrentar o Sesc Flamengo, do técnico Bernardinho, no Maracanãzinho, na próxima terça-feira (27).

O time carioca, que lidera o campeonato, foi um dos três que venceram o Osasco na competição e por isso a partida ganha ares de revanche.

O jogo será transmitido pelo SporTV2 a partir das 21h.