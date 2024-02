Autor do livro ‘Café com Deus Pai’ vem a Alphaville nesta sexta-feira (23)

Autor do livro ‘Café com Deus Pai’ vem a Alphaville nesta sexta-feira...

O pastor evangélico e autor do famoso livro “Café com Deus Pai”, Junior Rostirola, leva sua “Tour Vencedores” a Alphaville, nesta sexta-feira (23). O evento será realizado na igreja Lagoinha Alphaville, em Barueri. Os ingressos estão esgotados.

Na turnê, Junior relata os traumas de infância e conta com detalhes sobre os problemas familiares que enfrentou, como a vida com um pai ausente, a agressão dentro de casa, bullying, escassez financeira da família e outros. A trajetória o levou a fundar a Associação Escolhi Amar, que abrange diversos projetos sociais, e outras iniciativas.

Ele é autor do livro devocional “Café Com Deus Pai”, que tem a proposta de encorajar o leitor a separar um tempo diariamente para falar com Deus. O pastor viu o livro bombar e se destacar na lista dos mais vendidos em todo o país.