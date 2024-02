Prefeitura de Itapevi realiza mutirão contra a dengue neste sábado (24) no Jardim Santa Rita

A Prefeitura de Itapevi realiza neste sábado (24), das 8h às 14h, mais um Mutirão “Todos contra o Aedes” 2024, com a visita dos agentes de saúde nas residências do Jardim Santa Rita.

As equipes irão percorrer 20 ruas do bairro, visitando as casas para encontrar e combater focos de proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Haverá equipes de limpeza que vão trabalhar em parceria com o caminhão Cata-Bagulho.

Os mutirões continuam em março no Jardim Rainha (2), Parque Wey (9), Bela Vista Baixa (16) e Parque Boa Esperança (23). Em abril, as visitas serão nas residências do Alto da Colina (6), Jardim Paulista (13), Parque Suburbano (20) e Vila Santa Rita (27).

No último mês de ação, em maio, os agentes vão percorrer os bairros Alabama e Cruzeiro (4) e o Parque Miraflores (11).

Confira o roteiro do mutirão neste sábado:

Rua Vitorino Grassi;

Rua Alcides Cotrim;

Rua Chile;

Rua Professor Mery Malet Cirino;

Rua Olímpia Marquez de Castro;

Rua Otávio José Ferreira;

Rua Romão Lores Barbosa;

Rua Cuba;

Rua Etiópia;

Rua Rosemari Belli;

Rua Professora Maria Zibina de Carvalho;

Rua Espanha;

Rua Estados Unidos;

Travessa Madri;

Rua Cesar Bertozzi;

Rua Juquitiba;

Rua Santana de Parnaíba;

Rua Maria Nazaré Reis;

Rua Claudionor Lopes;

Avenida Leda Pantalena.