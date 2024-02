Caixa publica editais de concurso público com 4 mil vagas e salários de até R$ 14.915

A Caixa Econômica Federal divulgou hoje (22) dois editais de concurso público que visam preencher mais de 4 mil vagas, sendo 3.200 imediatas. As inscrições começam no dia 29 de fevereiro e vão até o dia 25 de março.

No primeiro edital, são previstas 2.000 vagas para o cargo de técnico bancário novo, sendo 1600 para início imediato e outras 400 para formação de cadastro reserva. Também há 1600 vagas para a área de tecnologia da informação mais 400 cadastro reserva. Para ambos os cargos a remuneração inicial é de R$ 3.762.

Os aprovados para as vagas de técnico bancário serão distribuídos em 107 polos bancários e os profissionais de tecnologia da informação serão lotados em São Paulo, Manaus, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

As provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 26 de maio, com a divulgação dos resultados finais prevista para ocorrer no dia 5 de agosto. Os locais de aplicação das provas são os mesmos escolhidos para a lotação, em caso de aprovação.

Nível superior

Um segundo edital da Caixa, também publicado hoje, oferece 34 vagas para nível superior. São 11 vagas para engenheiro de segurança do trabalho com remuneração inicial de R$ 14.915 e jornada de 40 horas semanais. E outras 23 vagas para médico do trabalho, com remuneração inicial de R$ 11.186 e jornada de 30 horas semanais.

A prova ocorrerá também no dia 26 de maio, e a divulgação dos resultados finais está prevista para o dia 18 de agosto. Os prazos de inscrição e solicitação de isenção da taxa serão os mesmos que para os concorrentes de nível médio, mas como haverá prova de títulos, o resultado final deverá ser divulgado somente no dia 18 de agosto.

Como se inscrever nos concursos públicos da Caixa:

As inscrições começam às 10h do dia 29 de fevereiro e terminam às 16h do dia 25 de março, e devem ser realizadas no site da banca avaliadora, que é a Fundação Cesgranrio.

A taxa de inscrição para qualquer um dos cargos é de R$ 50 e pode ser paga por boleto bancário, ou PIX (com copia e cola ou código QR code). O cartão de confirmação da inscrição estará disponível no dia 22 de maio.

Com a Agência Brasil