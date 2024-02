Padres da Canção Nova participam de semana de oração na Catedral de Osasco

A Catedral de Santo Antônio, em Osasco, termina neste sábado (24) uma campanha de oito dias ininterruptos de oração. A iniciativa recebeu o nome de “Cerco de Jericó” e busca reunir fiéis de todas as cidades que fazem parte da Diocese de Osasco.

publicidade

De acordo com a organização da Catedral, as orações do “Cerco” são em prol de cura, libertação, pelas famílias e as obras de reforma da igreja. A campanha começou no último sábado (17), e já recebeu alguns sacerdotes convidados.

Nesta quinta-feira (22), a igreja contará com a presença do padre Gilberto Duarte, da Canção Nova, às 20h. Amanhã, o encontro será ministrado pelo padre José Eduardo, também às 20h.

publicidade

Já o encerramento do cerco está marcado para às 19h30 de sábado, também na Catedral de Santo Antônio (Avenida Santo Antônio, 1090 – Osasco), e contará com a participação do padre Diogo Albuquerque, da Comunidade Canção Nova.