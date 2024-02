Solicitamos o comparecimento do Sr. ANDERSON DA SILVA SOUSA – CTPS nº 00000721, Série 00028-PI, admitido em 02.02.2024, na função: Ajudante Geral (ausente de suas atividades desde 05/02/2024) em seu local de trabalho FORJAFIX ELEMENTOS DE FIXAÇÃO LTDA, situada na Rua Maria da Salete Lemos Gonçalves, 425 – Jd. Ambuitá – Itapevi – SP, no prazo de 3 dias a partir do recebimento deste. O não comparecimento, caracterizará o Abandono de Emprego, conforme letra “i” do artigo 482 da CLT.