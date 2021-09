Sexta (17) tem seleção para 100 vagas em call center em Barueri

Na manhã de sexta-feira (17) será realizada mais uma seleção com 100 vagas de emprego de operador de telemarketing em uma grande empresa de call center em Barueri. As oportunidades disponíveis são para dois turnos: manhã e tarde.

publicidade

Os candidatos devem preencher os seguintes requisitos: ser maior de 18 anos (lembrando que a empresa possui Programa para pessoas com idade acima de 40 anos); ter o ensino médio completo e experiência na área de cobrança.

Os interessados devem comparecer no máximo até às 10h de sexta-feira (17), no ginásio José Corrêa, na avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1.000, Centro de Barueri. Não esquecer de levar currículo atualizado, documento com foto e caneta. Será obrigatório o uso de máscara e a higienização das mãos com álcool em gel.

publicidade

DIVERSOS CARGOS// Shopper tem vagas abertas em Osasco