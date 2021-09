Sexta temporada de Shark Tank Brasil estreia nesta sexta (24)

Estreia nesta sexta-feira (24), no canal a cabo no Sony Channel, a sexta temporada do Shark Tank Brasil, no qual empreendedores apresentam e tentam convencer grandes investidores a apoiarem seus projetos. A nova temporada é apresentada por Luitha Miraglia.

O perfil dos empreendedores que passaram pelo programa este ano mudou. Muitos dos projetos que buscam investimento são voltados para o universo digital, como aplicativos, e-commerces e soluções de tecnologia. Os segmentos de moda, educação e pet também apareceram como destaque entre os participantes desta nova temporada. Além de, claro, negócios cheios de criatividade.

Muitas iniciativas agradaram os “tubarões”, como são chamados os grandes investidores que participam do programa. Esta temporada trará as maiores propostas de todos os tempos: 11 empreendedores receberam ofertas que ultrapassaram o valor de R$ 1 milhão de reais; e um negócio recebeu uma proposta de R$ 10 milhões de reais, o maior investimento da história do programa no país.

Além disso, durante a exibição dos episódios inéditos no Sony Channel, os fãs vão poder conferir como estão algumas das empresas que passaram pelo tanque nos anos anteriores, como a CYON cama odontológica – que fechou negócio com Semenzato na 4ª temporada -, e a Mega Studio Be Emotion, cujo investimento foi feito por João Appolinário na 3ª temporada.

Reforçando o elenco de investidores já conhecido pelo público – os “sharks” Caito Maia, Camila Farani, Carol Paiffer, João Appolinário e José Carlos Semenzato -, receberão pela primeira vez no tanque como “sharks” convidados os empresários Felipe Titto e Facundo Guerra, além de Alexandra Loras, que retorna para a sua segunda participação especial.

Shark Tank Brasil – 6ª temporada

Classificação indicativa: Livre

Episódios inéditos: Sextas, às 22h30

Sony Channel nas principais operadoras: SD – Claro: 133 / SKY: 137 || HD – Claro: 633 / SKY: 537 / Vivo: 91, 847, 641 / Oi: 45