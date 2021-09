Youtuber faz outdoor para “anunciar” amigo solteiro em Carapicuíba e viraliza

O youtuber e influenciador digital Christian Balian surpreendeu ao criar um outdoor, em uma das principais vias de Carapicuíba, para anunciar o amigo Lukas Lobo, que está em busca de um amor desde que chegou da Bahia.

O texto do outdoor, que tem 7×3 metros e um contato de WhatsApp, diz: “Procura-se uma namorada para o meu amigo. Um pouco calvo, porém forte, gentil e a procura de um amor”. A brincadeira foi registrada no canal no YouTube de Balian e viralizou nas redes sociais. Resultado? Em apenas um dia, Lukas recebeu 400 mensagens.

Lukas Lobo é produtor do canal de Christian Balian. “Ele veio de Salvador já tem um ano, não estava com namorada. Às vezes reclamava que ia dormir sozinho porque São Paulo estava frio. Então peguei um foto dele nas redes sociais, escondido, fiz uma montagem e coloquei na camisa um coração com a frase: ‘você tem um lugar especial aqui’”, explicou Balian à reportagem da Record TV. “Comprei um chip só para fazer isso porque se não, né… Ia acabar com a vida profissional dele”, brincou.

Após revelar o anúncio gigante ao amigo, Balian e outros parceiros e parceiras partiram para selecionar as muitas pretendentes. Entre alguns foras, bloqueios e conversas empolgantes, e depois de uma análise criteriosa e divertida, conseguiram marcar um encontro para Lukas.

O date também foi registrado e rendeu muitas risadas. “Essa do vídeo, a gente saiu uma vez e depois não saiu mais”, contou Lukas, que apesar da brincadeira inusitada dos amigos, o esforço para conseguir amenizar a carência, continua “na pista”.

Assista ao vídeo completo:

