Sexy Beasts: criaturas inusitadas vão a “encontros às cegas” em novo reality da Netflix

A Netflix divulgou o trailer de Sexy Beasts, seu novo e inusitado reality show de paquera. Diferente das demais produções, os participantes irão aos encontros românticos fantasiados de animais e criaturas místicas.

A ideia do programa é deixar evidente a personalidade dos participantes e não suas aparências. Para isso, todos serão maquiados por profissionais, que os deixarão irreconhecíveis. Os participantes só poderão conhecer o rosto da outra pessoa quando já tiver escolhido o seu par.

Sexy Beasts é dirigida por Sam Campbell, responsável por The Circle, outro reality show da plataforma de streaming. A produção estreia no dia 21 de julho, com episódios de 30 minutos.

