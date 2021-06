Empresária vai processar ex-marido que a acusou de ter abandonado a família por Eduardo Costa

A empresária e influenciadora digital Mariana Polastreli nega as acusações do agora ex-marido, o engenheiro Eduardo Polastreli, de que o traiu e abandonou a família para ficar com o cantor sertanejo Eduardo Costa e afirma que vai processá-lo por calúnia e difamação.

O engenheiro veio a público no último fim de semana dizendo que Mariana largou ele e os três filhos de repente para ficar com o artista. “A história na cidade é que ela fugiu com Eduardo Costa, e eu fiquei em casa cuidando dos filhos e amolando meu chifre”, declarou, ao colunista Leo Dias.

Mariana e Eduardo Costa negam a acusação. Eles admitiram que estão se “conhecendo melhor”, mas dizem que o relacionamento começou após a empresária já estar separada e avisar ao marido, com quem ficou junto por 15 anos, que queria o divórcio.

Com a repercussão das declarações de Eduardo Polastreli, ela diz que tem sofrido um “linchamento virtual”. “Estão me atacando da forma mais cruel que existe. Me chamam de demônio, desgraçada, de mãe desnaturada e muito mais. E não é nada disso. As pessoas precisam ter empatia. Precisam me ouvir. Nada disso aconteceu, e se tivesse acontecido, qual o direito que elas têm?”, desabafou, também em entrevista a Leo Dias. “Não é justo o que o Eduardo (ex-marido) está fazendo comigo. Eu nunca faria isso com ele, pelos nossos filhos. Todos estão sendo expostos desnecessariamente”, emendou.

“Quero os meus filhos de volta”

Eduardo Polastreli deu entrada no divórcio e quer a guarda dos três filhos do casal. Mariana quer voltar a ter contato com as crianças. “Peço para ele trazer os meus filhos para eu vê-los, mas ele diz que só eu indo lá. Eu não vou. Tenho medo. Já estou com advogado que está entrando com liminar porque eu quero os meus filhos de volta”, afirma.