Shopping de Osasco confirma chegada da Decathlon

O SuperShopping Osasco confirmou nesta terça-feira (21) a chegada da Decathlon, maior varejista esportiva do país. “Uma grande novidade está chegando para você: Decathlon em breve no SuperShopping Osasco!”, postou a assessoria do empreendimento nas redes sociais.

Ainda não foi informada a data da inauguração. A previsão é até o final do ano, provavelmente em outubro.

Há vagas abertas para a Decathlon de Osasco. A maioria das oportunidades no momento é para gerente de seção. Entre as principais atribuições das vagas, está o relacionamento e atendimento aos clientes, a realização de parcerias para a criação de eventos esportivos nas proximidades da loja, criação de conteúdo para as redes sociais, além de atividades operacionais da unidade, segundo o site especializado em recrutamento online em esportes SportsJob, no qual os candidatos podem se candidatar às oportunidades.

“Buscamos pessoas que amem esportes e gostem de compartilhar sua paixão com os outros, com energia para colocar a mão na massa”, destaca Rodrigo Galantte, diretor da Decathlon Osasco, de acordo com o portal.

A loja da Decathlon no SuperShopping deve ter 2.300 m² de área de vendas e uma equipe de cerca de 50 esportistas colaboradores.

Outras inaugurações em Osasco

Além da Decathlon, outras grandes redes vão inaugurar lojas em Osasco nos próximos meses, como o restaurante Coco Bambu, que também ficará no SuperShopping; e a Sodimac, líder no setor de materiais de construção, reforma e decoração na América Latina, que vai ficar ao lado do Shopping União.

“Escolhemos a cidade de Osasco para a abertura de nossa loja porque acreditamos no potencial da região”, explica Eduardo de Vries, diretor presidente da Sodimac Brasil.

Além disso, no fim do ano passado, a rede de restaurantes e hamburgueria Madero inaugurou sua primeira unidade em Osasco.