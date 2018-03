Shopping Granja Vianna traz caçada aos ovos e pocket show do coelhinho

Nesta sexta-feira, 30, o Shopping Granja Vianna receberá o coelho da Páscoa, que fará fotos e distribuirá guloseimas para os visitantes. Já no sábado e domingo, haverá uma caçada aos ovos e um pocket show para as famílias que estiverem no local.

“A Páscoa nos inspira a recordar a alegria e inocência da infância. Pensando nisso, preparamos uma programação divertida e lúdica, com muita interatividade para que toda a família possa brincar e aproveitar o momento em conjunto”, destaca Caroline Serrão, coordenadora de Marketing do Shopping Granja Vianna.

Na sexta-feira, o coelho da Páscoa distribuirá doces e guloseimas enquanto passeia pelo shopping e interage com os clientes, que podem fazer fotos com ele, das 14h às 19h.

Já no sábado e domingo (31 de março e 1º de abril), haverá uma Caçada aos Ovos de Páscoa. Além disso, o coelho receberá seus amigos da floresta em um show exclusivo no Clubinho, localizado no Piso L2. E juntos, os personagens convidarão as crianças a seguirem as pistas distribuídas pelo shopping center para encontrar um grande ovo de ouro. Ao concluírem a missão, os participantes serão recompensados com ovos de Páscoa da Cacau Show, parceira da atração.

A caçada acontece nos dias 31 de março e 1º de abril, em três horários: às 14h, às 16h e às 18h, com duração de 30 minutos por turma. Cada sessão será formada por até 50 crianças de quatro a 10 anos de idade. Para participar, os pais precisam cadastrar as crianças com pelo menos 30 minutos de antecedência do horário desejado e acompanhá-las durante a atividade. O cadastro pode ser feito via e-mail ([email protected]), pelos telefones (11) 4613-9056 ou (11) 4613-9000, ou ainda presencialmente no SAC, Piso L1.