Alckmin e Barufi assinam convênio para chegada do Bom Prato em Jandira

O prefeito de Jandira, Paulo Barufi (PTB), acompanhado de uma comitiva de vereadores esteve na tarde desta segunda-feira, 26, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, para encontrar o governador Geraldo Alckmin (PSDB).

Na ocasião Alckmin assinou o convênio que permite a instalação do Restaurante Bom Prato na cidade. A chegada do equipamento é um pedido pessoal do deputado estadual Campos Machado, que é do mesmo partido de Barufi.

O prefeito comemorou a iniciativa e agradeceu o empenho de todos que contribuíram para que o Bom Prato se tornasse realidade na cidade. “Esta assinatura é importante pois é fruto da nossa cobrança junto ao Governo do Estado para viabilização dos recursos. Agradeço o empenho de todos para realização deste convênio e ao governador Geraldo Alckmin, que sempre nos recebe muito bem e tem atendido nossas reivindicações”, destacou.

O Bom Prato de Jandira ficará no prédio do antigo Restaurante Popular, que passou por reforma nos últimos meses para atender toda a população jandirense. No local serão servidas 1200 refeições – ao custo de R$ 1 – por dia e mais 300 cafés da manhã – ao custo de R$ 0,50.