Aplicativo Sine Fácil auxilia na busca por empregos

As pessoas que estão em busca de recolocação no mercado de trabalho poderão utilizar o aplicativo do “Sine Fácil”. Esta ferramenta disponibiliza ao cidadão informações sobre serviços oferecidos pelos órgãos vinculados ao Sistema Nacional de Empregos (SINE), como o Portal do Trabalhador.

Com o aplicativo, a pessoa pode consultar as vagas de acordo com seu local de residência ou perfil profissional, agendar entrevista com empregadores e acompanhar a situação do benefício do seguro-desemprego.

Para isso, é preciso ter um celular ou tablete com acesso à internet e câmera que permita a leitura do QR Code (código de barras bidimensional), disponibilizado pelo Portal do Trabalhador (em folha impressa) após o cadastro para vaga de emprego.

Após a instalação, basta escanear o código com a câmera do celular. Ao abrir o aplicativo, é preciso preencher dados pessoais e informações de contato. A partir daí, já será possível navegar no aplicativo.

As vagas de emprego que aparecerão para o trabalhador serão filtradas conforme o que ele tiver preenchido no campo “Objetivos Profissionais”. Se ele se interessar pelas vagas, poderá se candidatar a elas.

Ao marcar horário e dia de entrevista, esse agendamento ficará salvo no aplicativo e poderá ser consultado no campo “Agenda de Entrevistas”. No entanto, antes de se dirigir entrevista é preciso ir ao Portal do Trabalhador para pegar uma carta de encaminhamento.

Para baixar o aplicativo é necessário acessar a loja de aplicativos do seu celular e buscar “Sine Fácil”. Depois é só realizar o processo de instalação, aguardar a conclusão do download e clicar no ícone do programa presente na sua lista de aplicativos para iniciar o Sine Fácil.

De acordo com o portal Emprega Brasil, a ferramenta está disponível para aparelhos Android e IOS. Para mais informações sobre a ferramenta, acesse o portal https://empregabrasil.mte.gov.br e clique no ícone Sine Fácil.