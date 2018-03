Saiba como se inscrever para as vagas do Hospital Sino Brasileiro em Osasco

Saiba como se inscrever para as vagas do Hospital Sino Brasileiro em...

Alguns leitores do Portal Visão Oeste relataram dificuldades na inscrição para a as vagas do Hospital Sino Brasileiro. Para auxiliá-los, nós fizemos um passo a passo de como se candidatar a uma das 148 vagas oferecidas para profissionais com formação de nível médio, técnico e superior.

As inscrições serão feitas pelo site da Luandre, empresa responsável pela contração dos novos funcionários. Os candidatos deverão cadastrar o currículo no site (http://www.luandre.com.br/) e depois se candidatar à vaga escolhida.

Para quem quiser, ainda é possível fazer o cadastro na própria Luandre. Neste caso, eles oferecem computadores para que as pessoas façam o cadastramento dos dados no próprio local. Eles não recebem o CV impresso.

Os salários dos aprovados vão de R$ 961,53 a R$ 8.586,00. As contratações são, em sua maioria, para técnicos da área de saúde e enfermeiros, mas também há vagas para setores administrativos e recepção do hospital.

Onde encontrar na região:

Alphaville: Calçada das Hortências, 50

Centro Comercial – Barueri

Tel: (11) 4133-0060