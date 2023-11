Shopping União de Osasco abre mais cedo na Black Friday

Excepcionalmente amanhã (24), o Shopping União de Osasco abre às 9h, ou seja, uma hora mais cedo para os clientes interessados em aproveitar os descontos da Black Friday. As lojas funcionarão até às 22h, com diversas ofertas.

publicidade

As promoções serão encontradas nas principais categorias, entre vestuários, calçados, eletrônicos, acessórios, cama, mesa e banho, além dos restaurantes e lanchonetes presentes no shopping.

Natal com sorteio de Jeep Renegade

Os clientes que aproveitarem as promoções também poderão concorrer a prêmios. Em parceria com a Elo Cartões, o União de Osasco promove a Campanha de Natal 2023, com o sorteio de dois Jeeps Renegade 1.3 Turbo. Após as compras no valor de R$ 500 ou mais, o cliente deverá cadastrar os comprovantes de forma presencial, no Balcão de Atendimento da campanha.

publicidade

Na mecânica “Comprou, ganhou”, em compras acima de R$ 500 nas lojas e quiosques participantes da promoção, o cliente será contemplado com um Panettone 400g da marca Panco.

Quem fizer compras com cartão Elo receberá mais dois números da sorte para concorrer aos automóveis e outro Panettone 550g exclusivo, no sabor trufado.

SERVIÇO

publicidade

Black Friday – Shopping União de Osasco

Quando: 24 de novembro, das 9h às 22h

Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1400 – Vila Yara