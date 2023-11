Presidente da Enel deixa cargo 20 dias após apagão em São Paulo

O presidente da Enel Brasil, Nicola Cotugno, informou hoje (23), o seu desligamento da companhia, vinte dias após o apagão que deixou 2,1 milhões de pessoas sem energia elétrica em Osasco, Carapicuíba, Cotia e outras cidades de São Paulo. O executivo Antonio Scala assumirá o cargo.

publicidade

De acordo com a Enel, Nicola, que presidiu a companhia por cinco anos, irá se aposentar. Até que sejam concluídos os trâmites para que Antonio Scala assuma a presidência, Guilherme Gomes Lencastre, presidente do Conselho de Administração, estará na posição de forma interina.

Nicola deixa o comando da presidência um dia após não comparecer a audiência na Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos sobre a interrupção no fornecimento de energia elétrica causado por temporais e ventanias, no último dia 3. Na Região Metropolitana, moradores de cidades como Cotia e Osasco chegaram a ficar três dias no escuro.