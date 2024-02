Show de Ana Castela em Osasco: cadastro para troca de ingressos começa nesta sexta (1)

As comemorações do 62º aniversário de Osasco continuam e contarão ainda com shows da cantora Ana Castela e do grupo É o Tchan, no estádio do Rochdale, dia 16 de março. Os ingressos para as apresentações serão adquiridos por meio da doação de 1 quilo de alimento não perecível.

publicidade

É necessário fazer um cadastro antecipado para garantir a troca de alimentos por ingressos. O cadastramento será aberto a partir de meia-noite desta sexta-feira (1º), no site www.62anos.osasco.sp.gov.br.

“Ali, será feito um cadastro que vai gerar um código. A partir de 7 de março, você poderá ir a um dos pontos de troca levando esse código ou o CPF cadastrado. Será 1 kg de alimento não perecível por ingresso”, explica o prefeito de Osasco, Rogério Lins, nas redes sociais. “É muito importante lembrar que menor de idade precisa estar acompanhado dos pais”, completou.