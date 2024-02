Toninho Tornado e Netto Tomaz se apresentam em Barueri neste sábado (2)

Os comediantes mais comentados do momento, Toninho Tornado e Netto Tomaz, se apresentam com o stand up comedy “Na Pegada da Comédia” neste sábado (2), às 20h, no Teatro da Praça das Artes, em Barueri.

Inicialmente, eles se revezam em apresentações individuais. Na segunda parte da apresentação, Toninho Tornado (Delício/Calabreso) e Netto Tomaz (Dorival/Quero Café), se unem e provocam dose dupla de gargalhadas na plateia, com bordões e pegadinhas que estão na boca do povo.

Os ingressos à venda no site Bilheteria Express.

O Teatro Praça das Artes Barueri fica na Rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 255, Jardim dos Camargos.