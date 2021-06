Sikêra Júnior confirma que recebeu R$ 120 mil do governo Bolsonaro: “E estou esperando mais”

O apresentador Sikêra Júnior confirmou que recebeu cachê de R$ 120 mil por campanhas publicitárias do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). “Ganhei os R$ 120 mil e estou esperando mais”, afirmou.

“Foi trabalhando honestamente. Esse dinheiro antes ia para a ‘Folha (de S.Paulo)’, para a TV Globo. Mas agora não vai mais. Distribuem para outras empresas. E esse ainda é um dos menores cachês”, emendou Sikêra Júnior. “Eu exijo um aumento, Bolsonaro. Só deu isso de dezembro até agora? Como eu só recebo 120 mil do governo?”.

O apresentador declarou ainda que não trabalha de graça, que as críticas aos pagamentos feitos a ele são fruto de “inveja” e revelou o salário que recebe na Rede TV!, emissora sediada em Osasco: “Meu faturamento é muito bom. Com fé em Deus, até dezembro eu estarei faturando mais de R$ 1 milhão por mês. Só da RedeTV! eu ganho mais de R$ 500 mil. Vocês estão com inveja”, concluiu.

