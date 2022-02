Simone e Kaká celebram o primeiro aniversário da filha caçula Zaya

A pequena Zaya, filha de Simone Mendes e Kaká Diniz, completou um ano nesta terça-feira (22). O casal, que é dono de uma mansão luxuosa em Alphaville, bairro entre Barueri e Santana de Parnaíba, celebrou a data com uma mega festa.

O evento, que teve decoração inspirada em papéis de carta foi realizado em um buffet na capital paulista e reuniu amigos e familiares do casal, que também é pai de Henry.

Entre os convidados estavam Maíra Cardi e a filha Sophia, Tom Cavalcante com a filha e a esposa, Tirullipa e família, Luiza Possi e Kauan, da dupla com Matheus. Também compareceu ao aniversário de Zaya o cantor Wesley Safadão com os filhos e o dentista Bruno Amaral.

Além de uma decoração nostálgica em tons pastéis, a festinha da Zaya contou com diversos docinhos, pizza, raspadinha, churros e até sushi. O destaque ficou para a aniversariante, que usou um vestido azul com pérolas e flores que ornavam com a sapatilha no mesmo tom.

Nas redes sociais, Simone fez uma homenagem à filha: “Hoje é dia do meu sol, minha Zaya! Te amo tanto, filha. Toda felicidade do mundo e muita saúde para você! Mamãe te ama absurdamente, feliz 1 aninho! Te amo, te amo”.

“Talvez hoje, se eu parar pra refletir sobre tudo que um dia pedi a Deus, eu não imaginaria jamais que Ele me permitiria viver sonhos jamais inimagináveis. Até pensei em ter uma família, mas não da forma que aconteceu. Pergunto muito a Deus o por que de tudo isso, já que não sou merecedor de nada”, escreveu Kaká Diniz.

“Eu cuidarei de você, do seu irmão e da sua mãe com todas as minhas forças, protegendo e blindando vocês de tudo e de todos. Um dia você vai ler esse post e vai entender a imensidão do amor de um pai por você, ou melhor, a imensidão do amor do seu pai por você”, continuou o empresário.

